歐超聯計劃雖然未能成事，但至今皇家馬德里、巴塞隆拿等4支球隊亦未有表態退出歐出歐超聯計劃，據ESPN報道，歐洲足協（UEFA）計劃將會對未退出歐超聯的球隊作出嚴厲處分，最高或禁止球隊參與歐洲賽兩年。

早前，皇家馬德里；巴塞隆拿、馬德里體育會、曼聯、曼城、利物浦、阿仙奴、熱刺、車路士、祖雲達斯、AC米蘭和國際米蘭共12支球隊宣佈成立歐超聯，但隨即遭UEFA和球迷強烈的反對。隨後英超6支球隊率先宣佈退出歐超聯，其後馬體會亦宣佈退出。

有指歐洲足協在過去兩周一直與12支「歐超聯」球會進行談判，歐洲足協希望可以與這些球會達成協議，而積極配合的球隊將會減輕處分，有指歐洲足協目前已經和7支球隊達成協議，包括英超Big6和馬體會，而有指國際米蘭仍接近與歐洲足協達成協議。

不過，目前皇馬、巴塞、AC米蘭和祖雲達斯仍未明確表示會退出歐超聯，他們已經違反了UEFA章程「不得合併、直接或間接隸屬於不同的UEFA成員球會之間的聯盟，並在未經UEFA許可的情況下成立。」，他們將會面對經濟處分和最高兩年的歐洲禁賽。

有消息人士更透露，根據「歐超聯」的會章，只有有9間球會主動宣佈退出歐洲聯，這個計劃就會自動終止，並失去其法律效力，故歐洲足協正努力和這些球會談判，希望可以盡快令歐超聯正式終結。

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