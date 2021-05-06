周四歐霸四強次回合阿仙奴將回到主場迎戰西甲的維拉利爾，將力求收復失地爭取打入決賽，而隊長奧巴美揚料將會重返正選陣容攻堅。而近日他接受訪問時提到自己早前染上瘧疾的經歷，指自己因此住了3日醫院，並且瘦掉4公斤，肯定是自己人生截至現在最恐佈的時間。

奧巴美揚因3月回到非洲代表加蓬國家隊出戰時不幸中招，而歸隊後他亦有代表球隊在對利物浦的聯賽及布拉格斯拉維亞的首回合比賽中後備出場，但表現同樣平平。奧巴在訪問時指自己當時已經不時感到疲累，「當時我只是以為因為來回加蓬及英國的旅途而疲倦，但之後我的情況越來越差，對斯拉維亞之後我決定求醫。」

奧巴美揚透露病發的初期，他足足發燒3日3夜，即使服食退燒藥情況亦未有好轉，「此後我知道必須求醫，我向醫生表示可能是瘧疾，因為我曾經到過非洲，那時候實在是我人生當中最恐怖及糟糕的時間。」結果這位31歲射手在留院3日，並且瘦足4公斤，令他身體非常虛弱，但他仍感謝醫護人員的悉心照料，令他可以迅速回復健康。而他亦表示希望在次回合中重拾狀態，指自己已經為這場大戰做好準備。

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