周三車路士於歐聯4強次回合，憑迪姆華拿和美臣蒙特的入球，以2:0擊敗皇家馬德里，兩回合計贏3:1。首回合華拿錯失良機，隊友堤亞高施華的妻子伊莎貝拉（Isabele）亦在社交媒體發帖鬧爆，但事隔一周，她就大讚今場為球隊先開紀錄的華拿。

首回合車路士作客鬥皇家馬德里，華拿曾在小禁區近距離射門，被皇馬門將泰拔高圖爾斯用腳擋走，其後堤亞高施華妻子伊莎貝拉（Isabele），就在IG上發帖稱：「這真是因果報應，有位前鋒不斷錯失入球機會......這個雲拿，他叫甚麼名字？」、「我們需要一個入球，我們需要贏出這場比賽，但我們的前鋒卻不想入球，我不明白為何他們不能入球。」不過其後她就將帖文刪去。

事隔一周，華拿在次回合為球隊先開紀錄，當時伊莎貝拉亦拍片，今次就轉為大讚華拿，身穿車路士球衣的她表示：「華拿，非常好！這就是我說的，你知道怎樣入球。你知道的，你是最好的，朋友我愛你！」更豎起大姆指大讚華拿。

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