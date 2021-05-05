譚秋朗之前，足總曾經歷三任行政總裁，全部為外籍，且上任前均有體育相關工作經驗。然而，經歷三人領導後，足總仍被指內部管理不善，去年更被審計署狠批。

足總首位行政總裁為麥國棟，他來港前曾擔任蘇格蘭欖球總會行政總裁，2011年擔任足總行政總裁，主要工作為推行《鳳凰計劃》。然而，麥國棟上任後不足半年，就與足總內部存分歧，雙方原簽下三年合作，最終僅半年就「分手」。

麥國棟離開後，足總行政總裁一職由同為英國人的薛基輔（圖）接任。薛基輔加入足總前在英國有豐富體育管理經驗，亦以顧問身份撰寫《鳳凰計劃》。2012年9月成為足總行政總裁後，首要工作為執行《力爭上游─萬眾一心》策略計劃書，目標包括提高男、女子代表隊世界排名，提高港超聯入場人數等，其中港超聯是在他任內成立。然而，2018年立法會足球專責小組會議檢視過中期檢討報告後，認為港足世界排名和港超聯入場人數等都未達目標，商業收益亦未有增加。當時備受關注的將軍澳足球中心啟用日期亦多番推遲，只有推廣草根、青少年、女子和五人足球方面表現符合預期，最終薛基輔在該年9月合約屆滿後不獲續約。

對上一任足總行政總裁為溫達倫，他本為足總發展總監，在薛基輔離任後一直兼任行政總裁，至翌年5月正式「坐正」。足總去年被審計署狠批，溫達倫曾到立法會受議員質詢，對議員提問十問九不知，事後才被揭溫達倫早已向足總請辭，最終他在去年6月離任。