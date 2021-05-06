夏薩特周三在皇家馬德里作客車路士的歐聯4強次回合正選倒戈，是他自1月以來僅第二次正選披甲，結果他全場只有一次射門，表現乏善可陳。賽後，夏薩特在球場上開心恭喜葛特蘇馬等舊隊友，在鏡頭前大開玩笑，令皇馬球迷大為憤怒，在社交媒體上飽受指摘。

周三是2019年轉投皇馬的夏薩特首次重返史丹福橋，歐聯4強首回合後備上陣的他於次回合獲派遣以正選出賽，但在比賽中只只有31次成功傳球並且沒有關鍵的傳送，1次射門中龍，在比賽89分鐘時被調離場。

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