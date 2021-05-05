墨爾本勝利易帥後表現有起色，在周四的澳職迎戰今季新丁FC麥克阿瑟時，雖然未能「夫添」，但由於麥克阿瑟近況亦一般，而且今季澳職周四場利主隊，今役可博受讓平/半的勝利開下盤。（球賽編號：星期四1；今日5:05pm開賽）

換帥後回穩博2:1

墨爾本勝利雖然是澳職老牌班霸，但近年表現褪色，上季以尾二過終點，今季演出繼續令人失望，目前以19戰得15分排尾2；勝利於4月中慘吞墨爾本城7蛋後，球會終怒炒教練巴布拿，由於新帥普波域在7月才上任，現時球隊由暫代教練堅恩執掌。在堅恩麾下，勝利表現有改善，獲1勝1和1負，防守亦開始變得穩固。

在周四迎FC麥克阿瑟時，勝利雖然有右閘史唐路斯被罰停賽，中場卡林麥馬拿文與翼鋒賓科拿美等都因傷缺陣，不過幸好主力如前鋒基斯泰迪（圖）及中場積基比a廉馬等都可以候命，仍有力與麥克阿瑟一戰。有一點值得留意的是今季澳職周四場頗利主隊，主隊共獲4勝1和（見附表1）。

FC麥克阿瑟今季才於澳職亮相，但以新丁來說表現頗佳，目前以20戰得29分排第6；不過，未知是否因為球隊的踢法及戰術開始為對手熟悉，麥克阿瑟近仗表現明顯回落，近5場只得3和2負，今役雖然有後衞蘇辛查刑滿復出，但輪到中場根里奧要坐波監，加上又要作客，讓波實在凶險。今役除可博墨爾本勝利下盤外，若認為勝利可以於主場勝出，不妨直取勝利以2:1勝出，因為在勝利近五場勝仗中，就有3場是以2:1擊敗對手（見附表2），今役勝利贏2:1有9倍，值博。

文：數人