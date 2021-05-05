車路士淘汰皇馬晉級決賽。
周三歐聯4強次回合，首回合作客取得1:1和局的車路士，返回主場憑迪姆華拿於上半場28分鐘門前頭槌先建功，踢至85分鐘再由美臣蒙特射成2:0，兩回合合計贏3:1淘汰13屆盟主皇家馬德里，決賽會與曼城上演英格蘭內訌，也是繼2019年的利物浦對熱刺後，3年內兩次出現兩支英格蘭球隊對決。
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