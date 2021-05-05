曾效力英超阿仙奴的著名德國門將列文，因涉嫌用種族歧視的字句去評論目前在Sky Germany任球評的另一名前德國國腳阿奧高，被他任顧問的德甲球會哈化柏林和電視台即時解僱。

今次34歲、並代表德國12次兼入選參加2010年世界盃的阿奧高，自2020件結束球員生涯後，在Sky Germany任球評。阿奧高周二在自己Instagram上載了一張WhatsApp的截圖，原來是列文誤傳訊息予他，而訊息寫上：「阿奧高是否就是你們的樣板黑人？」

據了解51歲的列文這樣寫，其實是諷刺Sky Germany為了種族多元，才刻意安排本身是黑人的阿奧高任球評，怎知誤將訊息傳了予後者。阿奧高對此也非常不滿，並在IG留言：「嘩！你應該是傳錯訊息予我！」

事件曝光後，列文隨即向阿奧高公開道歉，並讚揚他任球評的表現，而阿奧高也刪除了圖片。不過哈化柏林很快便發表聲明，即時終止列文任球會顧問的合約。至於Sky Germany也表明，不會再邀請列文擔任客席球評。

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