車路士周三於歐聯4強次回合主場以2:0擊敗皇家馬德里，兩回合計贏3:1而第三度晉身決賽，成就歐聯史上第三次由英格蘭球隊互撼的決賽，今年1月26日才出任車路士領隊的杜曹，成為歐聯/歐冠盃史上，首位連續兩季帶領不同球隊打入歐聯決賽的主帥，這位德國籍主帥上任僅99日便儼然創造了奇蹟。

上季帶領巴黎聖日耳門（PSG）打入歐聯決賽的杜曹，成為了第一位連續兩季領不同球隊打入歐聯/歐冠盃決賽的主帥，而車路士是繼2008及2012年後第三次晉身歐聯決賽，在歐聯史上，比車仔躋身決賽次數更多的只有曼聯和利物浦（各四次）。巧合的是，車路士三次晉歐聯決賽，在球季中都曾經易帥，除了今季由杜曹取代林柏特，2007/08球季是由格蘭代替摩連奴，惟當年車仔在決賽互射12碼不敵曼聯。2011/12球季，迪馬堤奧中途取代波亞斯，領軍殺入決賽並最終戰勝拜仁慕尼黑而首奪歐聯冠軍。

車路士今季原本由林柏特繼續任領隊，開季後戰績理想，但及後表現下滑，林柏特最終被辭退並由杜曹接任。杜曹各項賽事帶領車路士出戰24場取得16勝6和2負並有18場保持不失球，零封率達75%，遠勝林柏特的31%（比賽84場、26零封對手），球隊目前不但居於英超積分榜第四位，並且打入了英格蘭足總盃及歐聯決賽，可謂出人意料。

5月29日，車路士將於伊斯坦堡與曼城進行歐聯史上第三次的英格蘭球隊內訌，之前兩次全英對決歐聯決賽分別是2008年車路士對曼聯以及2019年的利物浦對熱刺。

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