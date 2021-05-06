今屆歐聯決賽將會由曼城和車路士兩支英超球隊爭奪冠軍，不過由於歐聯和歐霸盃決賽與歐國盃熱身賽的日期相當接近，兩隊的英格蘭國腳可能無法參加熱身賽，涉及的球員人數更多達11人，英軍可能只剩一半球員備戰歐國盃。

歐聯決賽將於5月29日於土耳其伊斯坦堡上演，而英格蘭國家隊則會在6月2日和6日與奧地利和羅馬尼亞進行熱身賽，備戰6月13日對克羅地亞的首場歐國盃分組賽。英格蘭領隊修夫基早前表示，將會確保所有球員在今季結束後至少可以獲個一個星期的休息時間，假如這個方針不變的話，意味着曼城和車路士隊中的英格蘭國腳將無法參加兩場熱身賽。

據英國傳媒統計，曼城和車路士兩隊的英格蘭國腳眾多，當中更包括史達寧、菲爾科頓、美臣蒙特、芝維爾和基爾獲加等主力球員；而已經晉身歐霸決賽的曼聯亦有隊長哈利馬古尼和拉舒福特等重要球員，3隊的人數合共多達11人，他們的缺陣對英軍的備戰影響甚大。此外，假如阿仙奴能夠在周四的賽事反勝維拉利爾晉級的話，將會有多達13位球員無法在首場熱身賽上陣，令修夫基只有13位球員能夠調動，可能被迫臨時微召一些額外的球員應該這兩場賽事。

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