周三歐聯，車路士於歐聯4強次回合，憑迪姆華拿和美臣蒙特各入1球，以2:0擊敗皇家馬德里晉身決賽，在球員評分當中，全場助攻助守兼策動兩個入球的尼高路簡迪成全場最高分，而倒戈的夏薩特只得5分，為兩隊正選中最低分。

車路士（3-4-3）

艾度亞文迪 8分

面對賓施馬兩次極具威脅的攻門都能救出，是球隊今仗保持不失的功臣。

安達斯基斯坦臣 7分

在每次的防守中保持冷靜，表現稱職。

堤亞高施華 7.5分

以他的經驗統領車路士的防線，在比賽尾段更是臨危不亂。

魯迪格 7.5分

完成他的防守任務外，今仗多次引球推進參與進攻，表現亮眼。

艾斯派古達 7分

這位隊長以經驗凍結皇馬的左路，成功阻截對方進攻。

尼高路簡迪 9分

今仗在防務上表現稱職外，覆蓋率亦相當高，他的努力亦為球隊創造兩個入球。

佐真奴費路 7.5分

這位意大利中場繼續充當球隊的節奏大師，令球隊的傳送更順暢。

芝維爾 7分

他在左路完美凍結了雲尼斯奧斯祖利亞的表現，應記一功。

美臣蒙特 7分

下半場的表現機會不多，但就在尾段為球隊射入奠勝球。

夏維斯 7分

在前場的表現不俗，今仗亦有相當多的機會，如把握力好些已連中三元。

迪姆華拿 7.5分

為球隊先開紀錄信心大增，亦多次利用速度進行反擊。

後備

基斯甸普列錫 7分

列斯占士 6分

基奧特 6分

皇家馬德里（3-5-2）

泰拔高圖爾斯 6分

倒戈的他作出多次撲救，但始終未能拯救球隊。

沙治奧拉莫斯 5.5分

傷癒復出的他依然交出合格的表現。

艾達米列達奧 5.5分

多次從後推進，但防守時卻表現不穩。

拿祖費南迪斯 5.5分

在球隊的首個失球要負上部分責任，是忙碌的晚上。

費蘭特文迪 5.5分

同樣是傷癒復出，但今晚的表現未能回復水準。

莫迪歷 6分

這位克羅地亞中場繼續交出具級數的表現，但車路士未有給予他太多空間。

卡斯米路 6分

這位防守中場已交出他的努力和應有表現，但亦未能足夠推動球隊。

卻奧斯 6分

多次的轉邊和精準傳送，但未能打破對方的防守體系。

雲尼斯奧斯祖利亞 5.5分

今仗被安排出任翼衞，明顯不太適應。

夏薩特 5分

這位比利時中場重回史丹福橋球場，但狀態卻大不如前，全場只有一腳射門。

賓施馬 6.5分

繼續身負球隊的入球重任，但面對艾度亞文迪未有太多辦法。

後備

費達歷高華維迪 5分

馬高阿辛斯奧 5分

洛迪高高斯 5分

馬里安奴戴亞斯 5分

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