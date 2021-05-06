香港划艇隊將於明日在東京舉行的東奧亞大區划艇資格賽爭取奧運入場券，經過今日的預賽，港隊參加的四個艇種，共有三個保持出線機會，包括直入決賽的男子輕量級雙人艇的趙顯臻、王瑋駿，男、女子公開組單人艇的陳至鋒及洪詠甄，今晨先出戰準決賽，再爭入下午決賽席位。

原本一連三天的東奧亞大區划艇資格賽，由於昨天太大風，賽會將初分組初賽延至今日進行，2016里奧代表的趙顯臻及王瑋駿在分組賽以7分20秒50第一名直入明天決賽，同組有日本、印度、烏茲別克、印尼及哈薩克。

男、女子公開組單人艇各有14人，今日初賽最差兩隊未能躋身準決賽，香港兩位越級挑戰公開組的陳至鋒及洪詠甄，分別以8分08秒33以及9分02秒48順利入準決賽，明晨爭取小組頭三名入下午決賽。

港隊總教練白勵表示：「總體來說，今日算有不錯的開始，明日無論是準決賽或決賽都是硬仗。」香港女子輕量級雙人艇的梁穎桉及黃湘儀則只能入到決賽B，沒機會爭奧運席位。

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