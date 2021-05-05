墨爾本勝利易帥後表現有起色，在周四的澳職迎戰今季新丁FC麥克阿瑟時，雖然未能「夫添」，但由於麥克阿瑟近況亦一般，而且今季澳職周四場利主隊，今役可博受讓平/半的勝利開下盤。（球賽編號：星期四1；今日5:05pm開賽）

換帥後回穩博2:1

墨爾本勝利雖然是澳職老牌班霸，但近年表現褪色，上季以尾二過終點，今季演出繼續令人失望，目前以19戰得15分排尾2；勝利於4月中慘吞墨爾本城7蛋後，球會終怒炒教練巴布拿，由於新帥普波域在7月才上任，現時球隊由暫代教練堅恩執掌。在堅恩麾下，勝利表現有改善，獲1勝1和1負，防守亦開始變得穩固。

在周四迎FC麥克阿瑟時，勝利雖然有右閘史唐路斯被罰停賽，中場卡林麥馬拿文與翼鋒賓科拿美等都因傷缺陣，不過幸好主力如前鋒基斯泰迪及中場積基比廉馬等都可以候命，仍有力與麥克阿瑟一戰。有一點值得留意的是今季澳職周四場頗利主隊，主隊共獲4勝1和。

FC麥克阿瑟今季才於澳職亮相，但以新丁來說表現頗佳，目前以20戰得29分排第6；不過，未知是否因為球隊的踢法及戰術開始為對手熟悉，麥克阿瑟近仗表現明顯回落，近5場只得3和2負，今役雖然有後衞蘇辛查刑滿復出，但輪到中場根里奧要坐波監，加上又要作客，讓波實在凶險。今役除可博墨爾本勝利下盤外，若認為勝利可以於主場勝出，不妨直取勝利以2:1勝出，因為在勝利近五場勝仗中，就有3場是以2:1擊敗對手，今役勝利贏2:1有9倍，值博。

文：數人

熱選 墨爾本勝利（下）

冷推 墨爾本勝利勝2:1（9）

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哈化主場尋「堡」旺「細」

德甲周四繼續進行補賽，由尾二的哈化柏林迎戰中游的弗賴堡。由於哈化要搶分護級，而且近仗常保不敗，牌面上本可秤先些少，不過由於哈化要在13天內完成5場比賽，球員就算要搶分都可能就住踢，加上球隊近季迎弗賴堡總入球不多，今役宜取「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期四4；明日0:30am開賽）

哈化因有職球員在4月初確診，全隊要強制隔離14天，因此出現賽程大塞車現象；在隔離完畢後，哈化要在今月3日至15日的13天內完成5場聯賽。目前，哈化以29戰得27分排尾2，落後第14及15位的雲達不來梅與比勒費爾德3分，但少踢兩場，形勢上似乎有利，不過都先要成功搶得分數，因此今役戰意一定好。今迎弗賴堡時，哈化仍有教練戴達爾、前鋒盧克巴基奧及後衞柏頓赫特因確診而缺席，幸隊長保耶達已於上仗傷癒後備入替，今役料正選，有力與弗賴堡一戰。

弗賴堡目前排第九位，今役對他們來說是「例行公事」，球員戰意一般，而球隊近況亦普通，近7場只得2勝1和4負。哈化近六次聯賽迎弗賴堡，有5次總入球都少於3球，今役吼入球「細」。

星期四4 哈化柏林細[2.5]（1.83）

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賓菲加波圖[2球]比率高

葡超周四上演「國家打吡」，由第三位的賓菲加迎戰次席兼衞冕的波圖。是役兩隊都希望搶分向榜首士砵亭施壓，同時亦要力爭下屆直接參加歐聯席位，戰意毋庸置疑；由於兩隊今季經常開[2球]，今役亦宜取[2球]。（明日1:30am開賽）

未計周三戰果，士砵亭目前以30戰得76分居首，波圖以70分排次席，而賓菲加則以66分排第3，今役無論波圖抑或賓菲加都不希望失分，以免被士砵亭拋離。另外，由於葡超頭兩名能直接參加下屆歐聯，而第三位則要踢外圍賽，因此，波圖與賓菲加亦要力爭第二位，今役可謂關係重大。

兩隊近況亦好，賓菲加近9場聯賽8勝1負，而波圖則8勝1和；人腳方面，賓菲加續缺中場泰拉拔、森馬列斯與安列艾美斯，而波圖則除了缺後備門將麥比耶外，基本上可以「夫添」，不過，賓菲加今役有主場之利，而且前鋒施費洛域把握力強，今季聯賽已有18球進賬，故今役絕對勢均力敵。

翻查往績，兩隊亦互有勝負，不過近季則以波圖較為佔優，近6次交手共獲4勝1和1負；然而兩軍最強的數據卻是今季經常開[2球]，賓菲加今季共有17次開[2球]，而波圖亦有15次。另外，賓菲加近8場主場比賽有5場開[2球]，加上他們近5次與波圖交手亦有3場開[2球]，今役宜取[2球]。

星期四（待定） 賓菲加[2球]

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國民體育會搶韁追「半大」

南美自由盃F組於周四上演榜首戰，由榜首的小阿根廷人作客次席的國民體育會。由於國民體育會在自由盃一向喜歡採取主動，所以不時半場入球已開「大」，相信今役亦不例外，可吼「半場入球大細」[1.5球]的「大」。（明日6:00am開賽）

哥倫比亞球會國民體育會目前在自由盃F組以2戰得4分排第2，落後榜首阿根廷球隊小阿根廷人兩分，在周四的分組賽迎戰小阿根廷人時，國民體育會定必希望藉主場之利一舉擊敗對手。國民體育會踢法偏向進取，於今屆自由盃經常甫開賽已爭取主動，因此，近5場自由盃有4場半場開「大」。

小阿根廷人亦攻力不俗，連續五場有入球，今役更有善於助攻的後衞卡路士昆坦拿復出，相信不難在上半場已有比數，今役取「半大」夠穩陣。

星期四（待定）國民體育會半大[1.5]

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