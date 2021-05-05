曼聯球迷反格拉沙家族的情緒持續高漲，有魔迷日前透過公開信，要求曼聯贊助商停止支持格拉沙，否則行動將會升級至杯葛所有贊助商。惟球會最大股東艾維格拉沙依然愛理不理，周二被追訪時續保持一貫沉默作風，拒絕回答所有提問。

歐超聯事件重新燃起魔迷對格拉沙的仇恨，誓言會全力抗爭直至班主賣盤，有曼聯球迷揚言在主場對李斯特城及對利物浦的補賽中，會再發起示威。日前亦有球迷撰寫公開信，信件會寄予球會所有贊助商及商業夥伴，提及要求他們停止支持格拉沙：「支持格拉沙家族，等於擊敗曼聯。我們為讓行動成功，曼聯球迷會杯葛你們的產品，詆毀你們品牌，並支持你們的競爭對手，直到你們終止與格拉沙家族的合作。」內容續指，格拉沙無視球迷的一切行動，他們只好在格拉沙相當重視的商業利益及品牌聲譽下手。

持有曼聯最多股份的艾維格拉沙，至今未回應過歐超聯事件或球迷訴求，一直躲在住所的他周二再遇到天空體育記者，被問及曼聯球迷對他來說「是否只是客人」、「這是給你的機會，或許向球迷道個歉」，繼續零回應，對魔迷訴求充耳不聞。反而有份表態參與歐超聯的車路士就積極挽回球迷的心，決定今年7月起挑選3名球迷代表出席董事會會議，以聆聽球迷的聲音。

文：華弟