「呀，歡迎嚟到呢座城市」，連續兩星期舉行F1（圖），這個星期去到巴塞隆拿。今季有五位轉隊或回歸的F1老手，又有五位面對新隊友的F1高手。正所謂新手怕老手，老手怕高手，高手怕失手；這就是今季F1其中一個好看的地方。聽說股票市場最怕牛皮，因為有升有跌才有水位，其實車手在車手市場的「股票價值」也是一樣。

五位老手分別是這周末主場的兩位西班牙人、四萬、四屆與墨西哥人，另外我為高手分別是Ocon、Leclerc、Lando、太子爺與韋少。誰升誰跌，正如外面世界誰人誰鬼，車迷都看在眼裏、心裏有數，本欄不必多說。經過三場後，本欄反而想退後一步，從大局來觀看這五隊新車手組合的混合戰力是否上升或下跌了？還是仍未明朗化？從這方面看來，季前準備額外充足的辛斯與法拉利，還有幾乎「即插即用」的佩雷斯與紅牛似乎都進步了。更明顯地正在適應的四萬（特別是比賽）、四屆（比較是排位）、艾朗素（2年就是2年）與麥拿侖、Aston及Alpine則在這方面沒有明顯進步。然而，三場不足論退步，更多是經歷改變的陣痛，惟不足致死。是的，Aston（比RacingPoint）與Alpine（比雷諾）看來確實退步了，但這看來較多是因為戰車冬天研發失利或失先機。是的，四萬暫時埋不了Lando身，確實沒能提升麥拿侖整體戰力，倒造就Lando身價上升（Ocon如是）。本欄認為，與其說這證明四萬「不了」，倒不如說這更證辛斯仔價值，儘管他上場比賽時用C2黃邊胎被消失了。

若果你問幾時望到明月，我只係知我腳下係我起點——適應並超越自己本來的迫力及油門控制。Reinvent。願我們都能reinvent自己。

丹尼爾 體育主持

周四見報