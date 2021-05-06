歐聯4強首回合作客賽和皇家馬德里的車路士，周三於主場以2:0勝出，兩回合計以3:1淘汰皇馬而第三度打入歐聯決賽，巧合的是，車路士在這三個球季全部都曾中途換帥。

今次是車路士繼2008及2012年後第三次晉身歐聯決賽，在歐聯史上，比車仔躋身歐聯決賽次數更多的只有曼聯和利物浦（各四次），特別的是，車仔三次入歐聯決賽都曾在季中換領隊。2007/08球季，車路士領隊摩連奴季中被辭退，代替摩佬的格蘭領軍打入歐聯決賽，惟決賽面對曼聯只能以1:1逼和對方，加時後戰果依然維持，互射12碼車仔以5:6不敵曼聯而與冠軍無緣。

2011/12球季，車路士季中由迪馬堤奧取代領隊波亞斯，球隊再次在換帥後殺入歐聯決賽。今次，車仔與拜仁慕尼黑在決賽加時後仍踢成1:1，互射12碼車仔贏4:3而首奪歐聯冠軍。今季，車路士球季中由杜曹取代林柏特，球隊亦再次躋身歐聯決賽，且看這名德國籍主帥能否像迪馬堤奧般，在中途接手下領車仔再捧歐聯冠軍盃。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波