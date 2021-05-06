印度近期疫情猖獗，衞生部周四公佈，過去24小時新增41.2萬宗確診、染疫死亡人數亦增3,980人，累積確診人數已經超過2,000萬宗。不過，印度國內最受歡迎運動板球超級聯賽繼續開打，直至周二發現有球員確診才正式停擺賽事，但板球管理會總監近日受訪否認繼續在印度比賽是錯誤。

印度板球超級聯賽為全球最受歡迎，而且最富有的板球超級聯賽。據數據指出，現時超聯內的8支球隊品牌價值高達61.9億美元（約480億港元）。而17年中國手機品牌VIVO與超聯簽定的5年贊助合約高達31億美元，亦令聯賽及各支球隊盤滿缽滿。更重要的是印度傳媒Star India於17年開出25.5億美元的天價轉播費，成功搶得5年的全球轉播權，比起上一份轉播費合約價碼增加達158%。

4月初新一季的板球超聯正式開鑼，賽事以「防疫泡泡」的方式舉行，球員要接受隔離並以私人飛機來往新德里及孟買等比賽地區。可是當4月尾印度疫情急轉直下之時，板球超聯繼續比賽則惹來各方批評，特別是維持防疫泡泡將浪費大量醫療資源。直至周一有4名球員在賽前接受檢測時證實確診，賽會周二才宣佈聯賽停擺。

而其實開季前，板球管理會曾研究在阿聯酋開展新球季，但最終仍決定留在印度，總監加古利受訪時就表示決定並非錯誤，「當我們決定時，疫情未有像現在般嚴重，所以才留在印度。」加古利續指當初拒絕停擺是賽季非常緊湊，難以再抽出時間安排賽程，有傳媒推算賽事停擺下，板球超聯將面臨2.7億美元的財政損失。

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