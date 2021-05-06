卡拉臣（Jordan Clarkson）及B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）周三分別攻入30和24分，協助爵士在主場以126:94輕取馬刺，在NBA常規賽三連勝。由於太陽同日作客被鷹隊大炒135:103，爵士得以重返聯盟第一位。

爵士在餘下六場常規賽之下，以48勝18負在西岸領先，太陽47勝19負排西岸第二，馬刺則以31勝34負繼續排在第10位，是新制下可以參與附加賽的最後名次。

今場比賽，爵士的全明星後衞米曹（Donovan Mitchell） 及干尼（Mike Conley）因傷缺陣，但自首節普度（Jakob Poeltl）射入2分令馬刺超前成10:8後，爵士迅即重奪優勢並一直未再落後，打完第一節領先馬刺38:26。爵士在第二節開始後連取10分，在比分拉開至48:26，完半場爵士領前66:42。

爵士下半場繼續拋離馬刺，最多更領先馬刺41分。戰至第四節還剩8分02秒，M湯馬士（Matt Thomas）遠射三分得手，將比分改寫為112:71。有五人得分上雙的爵士今仗投籃命中率55.7%、三分球41投18中（43.9%），最後以32分大勝馬刺。客軍今場命中率40.2%，三分球23投7中（30.4%），雖然全隊有四人得分雙位數，但正選球員只有攻入14分的華素（Devin Vassell）得分上雙，而得分最高的沙文尼治（Luka Samanic）亦只攻入了15分，馬刺最後大敗予爵士，難逃五連敗。

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