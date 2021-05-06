香港近日受到變種病毒流入社區，人心惶惶，但無損首屆在香港單車館舉行的UCI國家盃場地單車賽，香港單車總會行政總監黃志如今日在網上記者會上表示在每兩日一檢兼閉門比賽的「安全氣泡」下，有信心如期於下周四（13日）展開，雖然外隊人數由四月報名約440人減至現在的200人，但作為香港疫情下首個有外隊參加的國際賽，令人期待，賽事將在myTV SUPER及TVB 85財經台直播，「女車神」李慧詩坦言會將國家盃視為東京奧運一次預演，期望爭取凱林賽及爭先賽兩面獎牌。

問到會否擔心近日變種病毒一單接一單，政府因而「縮沙」，黃志如表示：「其實我們整個措施在過去好幾個月跟政府一齊傾出來，任何疫情轉變都顧及到，以我們現有的『氣泡』配備、通報機制、專業的檢測團隊及針對新冠肺炎的醫生團隊，相信以現時的情況，我們好有信心可以去辦好國家盃。」

根據最新的參賽名單，只有約100名車手以及100名隨隊人員來港，在「安全氣泡」下，他們抵港後隨做完機場的病毒檢測外，合格的有專車接載到大會酒店，即時要再接受一次賽會的專業檢測隊的病毒檢測，之後每兩天檢測一次，確保整個賽事在「安全」環境下進行；現時有超過15個來自世界各地車手到港比賽，包括有日本、大馬、新加坡、白俄羅斯、德國、埃及、美國、西班牙、烏克蘭等，可惜李慧詩勁敵、德國的軒絲以及英國車手都不在名單上，海外車手將於下周日（9日）陸續抵港，10號開始可到單車場館進行練習。

對於奧運勁敵沒有來港，港隊總教練沈金康表示：「國家盃是李慧詩奧運前唯一一個比賽，雖然不太多高手來比賽，但最重要是透過今次比賽，跟對手產生一個對抗的關係，從而提高參加比賽的興奮性，畢竟我們運動員有一年零兩個月沒正式比賽，加上國家盃的防疫措施類似東奧，是一次很好演習的機會。」今次首屆國家盃，香港預算約600萬港元，包括100萬「泡泡」使費。

被視為是東奧獎牌希望的李慧詩，對於一周後的國家盃表示既期待亦緊張，亦是一個預習東奧的好時機：「很長一段日子沒跟海外車手比賽，真的很期待，亦緊張，今次比賽因疫情沒有觀眾入場，亦會有一些防疫措施，正好讓我彩排一次奧運的情況；我亦會在國家盃熱身時，用上東奧的熱身方法，希望爭先賽同凱林賽拿到頭三名，而團體爭先賽跟師妹們爭取入前八名。」

早前曾提及將於東奧及九月陝西全運後退役，今日她提到明年亞運「若需要的話，或可以幫一把」，八月東奧後，除全運外，還會參加十月土庫曼的世界場地單車錦標賽，她說：「參加完十月世錦賽後，我希望先放時間在浸大未完的課程上，明年亞運若需的話，或可以幫師妹一把，但大前提是她們要訓練到有一定實力，這一點我相信她們很有潛能。」

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