周三歐聯，車路士於4強次回合主場以2:0擊敗皇家馬德里，成功晉身決賽，將會在月尾硬撼同樣來自英超的曼城。除了歐聯決賽外，車路士早前亦晉身英足盃決賽，領隊杜曹賽後表示，球隊的任務仍未結束，更希望在伊斯坦堡歐聯決賽中贏波而回。

除了歐聯決賽對曼城外，車路士在英足盃決賽亦將要與李斯特城爭冠軍，杜曹表示：「球隊要一直走下去，我們希望到伊斯坦堡取得勝利，球隊的任務仍未完結，我們正身於兩項賽事的決賽。」

這位德國教頭亦非常滿意球隊的表現：「我感到非常光榮，他們今晚的表現絕對值得取勝，雖然對手曾令我們的處境變得危險，但球隊沒有鬆懈。今晚球隊本可以有更多的入球，但現在不是批評的時候。」

車路士在上月曾在英足盃四強淘汰曼城晉級，如今兩隊在歐聯決賽交手，杜曹表示：「英足盃四強的勝仗沒有讓我們在決賽得到任何優勢，但絕對可以給我們信心和良好的感覺。」而在周日英超，曼城將會在主場迎戰車路士，這場除了是歐聯決賽的前哨戰外，假如曼城贏波，更能在英超封王。

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