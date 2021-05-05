足總周三公佈，已懸空近一年的行政總裁一職由譚秋朗擔任，為期兩年。譚秋朗是足總首位本地行政總裁，沒有與足球相關的背景，足總主席貝鈞奇冀具商界經驗的譚可改善足總管治問題。據悉譚秋朗年薪僅約為200萬元，遠低於歷任的300萬，貝承認足總經檢討後決定下調薪酬，但拒透確實銀碼。

溫達倫在去年6月離開足總後，足總行政總裁一職懸空至今近一年，直至譚秋朗上任。譚秋朗擁香港科技大學工商管理碩士學位，足總指他多年來於不同資深跨國企業工作，以創新的方式大大提高生產和營運效益，之前在工程硬件解決方案供應商索斯科擔任亞洲大中華區總經理。譚秋朗欠缺與體育相關的工作背景，僅曾參與劍擊比賽。

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薪酬下調傳減至200萬

貝稱在過去一年招聘期間有不少人選，最終因譚秋朗的商界經驗而相中他，希望譚可以管理好足總內部，就去年審計報告提出的問題作針對性改善：「過往足總都被批評管治混亂，做得不妥當，希望透過今次招聘改善這問題。」貝又期望譚秋朗將新思維注入足球運動，改善管理和會務發展，令更多人認識香港足球。

歷任足總行政總裁年薪高達300萬港元，但據悉新上馬的譚秋朗年薪僅約為200萬元，貝鈞奇承認有減薪，惟拒絕透露確實銀碼。他解釋指過往推行《鳳凰計劃》時招聘門檻較高，加上國際招聘需以高薪吸引外國人才來港，另過去因花費大筆預算在薪金上而為人詬病，經足總檢討後決定下調行政總裁的薪金。

球迷阿春認為，譚秋朗對足球了解不多：「我看過他的背景，是做電子工程的，市場推廣也沒有很多經驗。他來到足總，有點外行人管內行人，始終香港足球有個體系，他在外面走進來，對港足零認識。外行人雖可帶來一點新境況，但也可能比薛基輔等人更差。」外界對前三任CEO的評價都一般（見另文），阿春認為三人雖有體育或足球背景，但對港足了解不足，「除對足球有認識，亦需對當地聯賽運作有更多認識。」

球迷怕似李百全2.0

南區球迷陳先生亦不看好譚秋朗，「他是商界出身，沒任何足球經驗。我覺得足總的行政總裁沒有足球經驗是很荒謬的事。」網上留言的球迷亦多對譚秋朗不寄厚望，甚至有人把他以廣播處長李百全及教育局局長楊潤雄相提並論，指三人的背景均與職位不符。

譚秋朗已履新，足總卻出奇地低調處理，前日有傳媒報道相關消息後，昨晨在譚秋朗上班前才於足總網頁公佈，沒有特別為譚秋朗拍攝相片，亦沒有安排傳媒訪問。

本報訊