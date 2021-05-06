車路士於周三歐聯4強次回合主場以2:0擊敗皇家馬德里，事隔9年後再次躋身歐聯決賽，對方將會是同樣來自英超的曼城。而在歐洲賽歷史當中，合計歐聯和歐霸一共上演5次全英決賽戲碼，而車路士參與當中3次，是英格蘭球會中最多。

在歐聯和歐霸歷史當中，一共上演過5次全英決賽對決，首次出現在71/72球季的歐洲足協（歐霸盃前身），由狼隊對熱刺，當時的決賽的賽制是打兩回合制，熱刺以兩回合計總比數3:2贏得錦標。其後就要數到07/08球季歐聯決賽，當時由車路士對曼聯，雙方在90分鐘打成1:1後，曼聯憑互射12碼擊敗車路士封王。

車路士除了07/08球季歐聯決賽外，球隊在18/19球季亦參與歐霸全英決賽對決，車仔當時以4:1大勝由艾馬利帶領的阿仙奴，當季歐聯和歐霸的決賽同樣是英超內訌，歐聯決賽由熱刺對利物浦，紅軍以2:0擊敗熱刺封王。今季則是歷史上第五次全英決賽碰頭，由車路士鬥曼城。

另外，在歐聯改制後，今次將會是第8次上演同國打吡，今季英格蘭亦追平了西班牙的紀錄，同以3次並列最多。

歐戰史上全英決賽碰頭

20/21 歐聯 曼城vs車路士

18/19 歐聯 利物浦2:0熱刺

18/19 歐霸 車路士4:1阿仙奴

07/08 歐聯 曼聯*1:1車路士

71/72 歐洲足協盃 狼隊2:3熱刺#

#決賽為兩回合

*為憑互射12碼取勝

歐聯改制後同聯賽碰頭

20/21 英超 曼城vs車路士

18/19 英超 利物浦2:0熱刺

15/16 西甲 皇家馬德里*1:1馬德里體育會

13/14 西甲 皇家馬德里1:1馬德里體育會（加時4:1）

12/13 德甲 拜仁慕尼黑2:1多蒙特

07/08 英超 曼聯*1:1車路士

02/03 意甲 AC米蘭*0:0祖雲達斯

99/00 西甲 皇家馬德里3:0華倫西亞

*為憑互射12碼取勝

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