西班牙多間傳媒周四爆出，因心臟病提早退役的前西班牙國家隊門將卡斯拿斯，上周三與朋友打板網球時，因心絞痛被緊急送院，令人擔心月底將40歲的卡斯拿斯身體狀況。

2019年5月，卡斯拿斯當時正效力葡超球會波圖，然而在訓練場時突然心臟病發暈倒，隨即被送院搶救，雖然幸保性命，然而他的足球生涯就此告一段落，終於在去年夏天正式宣告退役。

不料事隔約兩年，西班牙傳媒指卡斯拿斯在上周三與朋友打板網球時，曾感到胸口劇烈疼痛，於是被緊急送往急診室檢查。西媒報稱，雖然卡斯拿斯當時心跳過快，但醫生已排除是心臟病發，但不清楚他的心絞痛真正原因，當天晚上卡斯拿斯已獲准出院，但他的身體狀況的確再令外界擔憂。

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波