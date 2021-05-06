因傷缺陣四仗的K獲加（Kemba Walker）周三復出即攻入平個人今季最高得分的32分，帶領塞爾特人作客以132:96大炒魔術，對魔術六連勝，在NBA常規賽重返勝軌。

周三（香港時間周四）NBA常規賽戰果

魔術 96:132 塞爾特人

騎士 105:141 拓荒者

註︰前者主場

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