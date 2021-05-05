摩連奴將於下季重返意甲執教羅馬，前國際米蘭會長莫拉堤對這位曾為國際奪得三冠王的教練重返意大利感到高興，又透露摩連奴落實執教羅馬後曾經以短訊聯絡他。

摩連奴曾經在莫拉堤掌管國際的時代，以教練身份為球隊贏得三冠王稱號，可說是國際米蘭在莫拉堤時代其中一位最成功教練。莫拉堤周三接受意大利《晚郵報》訪問時就透露，摩佬今次回歸亦有聯絡過他：「他傳了一條短訊給我，跟以往一樣沒有多餘的說話，就『遲點見』（See you soon）三個字。」

對於摩連奴相隔11年後回歸意甲，莫拉堤對此感到高興：「對我來說，我為他感到高興，我不斷告訴他，羅馬是一家擁有良好遠景和熱情球迷的球會，對他來說將會是一次很好的冒險經驗。羅馬擁有一切能夠取得成功的要素，我相信摩連奴可以帶領他們取得好成績。」

莫拉堤又表示，雖然摩連奴的個性並非所有人都能夠接受，不過他相信摩佬能夠讓意大利球壇有所得益：「摩連奴的諷刺說話、他的才智、他對傳媒的態度以及他的專業，都將會為意大利足球帶來持續的得益，我真的很期待他的回歸，他是我們所需要的人。」

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