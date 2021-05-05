周二金元足球對決的歐聯四強次回合，曼城憑馬列斯梅開二度，主場雪戰下2:0「雙殺」巴黎聖日耳門（PSG），2回合計贏4:1，歷史上首次躋身歐聯決賽。自中東富豪入主後一直恨捧歐聯的曼城，在哥迪奧拿執教下終離目標差一步，用上約8.55億鎊（約92.4億港元）建造的豪華兵團，快將證明付出便是最好的回報。

文：盧卡東尼

兩大中東油王操控的豪門上周首回合交鋒，曼城靠奇雲迪布尼與馬列斯的入球2:1反勝PSG，取得兩個作客入球回主場再戰。今場賽前落起大雪，工作人員鏟雪後，地上仍是一片片白雪，藍月賽前再收到好消息，PSG首席射手基利安麥巴比因小腿傷只列後備，信心加強下，11分鐘靠一次快攻由馬列斯在小禁區右路「執雞」先開紀錄。半場休息經再鏟雪後草地情況轉好，到63分鐘，馬列斯再於一次快速反擊中，門前接應菲爾科頓傳中球輕鬆奠定2:0勝局。PSG其後有迪馬利亞蓄意踩向費蘭甸奴而直接領紅，少踢一人氣數已盡，使藍月終突破自成為億萬大軍以來未入過歐聯決賽的關口，也是繼1970年贏得歐洲盃賽冠軍盃以來，再次離稱霸歐洲僅一步之遙。

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哥帥：五年努力沒白費

曼城自阿布札比財團入主後，花盡金錢來堆砌一支在全歐數一數二的兵團，英超冠軍已四座在手，今季那座已成囊中物，英聯盃更多達六座，當中近四年在哥迪奧拿麾下更年年捧盃，目前只欠歐聯錦標，也是多年來最恨捧的一項賽事。以往無論由文仙尼或比歷連尼帶領，曼城始終未能實現目標，曾帶領巴塞隆拿兩奪歐聯的哥帥，2016年上任後繼續大舉增兵及進行改革，5年內合計斥資約8.55億鎊，扣除出售球員收入，淨支出也達5.7億鎊（見附表1），這些花費就是期望能滿足稱霸歐洲的野心。

PSG燒六億鎊未竟全功

哥迪奧拿賽後謂：「我們在這4至5年的努力沒白費，面對一支先後淘汰巴塞隆拿與拜仁慕尼黑的球隊，我們以總比數4:1勝出，是非凡的成就。」功臣馬列斯就已將目標放在今季衝擊三冠的目標：「周六有另一場重要比賽（英超主場對車路士），我們要提前成為聯賽冠軍，再集中精神應付歐聯決賽。」英超賽會剛公佈，最後兩周比賽會重新放球迷入場，但只局限於主場球迷，人數將根據英國政府今月10日落實如何放寛限聚而定。

那邊廂PSG就繼上屆決賽飲恨，今次於四強又再倒下。PSG這5年來也投資約6.86億鎊（見附表2），簽下尼馬及麥巴比等巨星，可惜未竟全功。