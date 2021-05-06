中國球壇近期有趣事，中甲球隊淄博蹴鞠在日前對四川九牛的聯賽，班主何世華於90分鐘首次以球員身份後備入替，但踢了7分鐘的補時時間，竟未有觸球過，不知賽後回到更衣室，一班球員有否被訓話甚至懲罰。

中甲今季展開前，淄博蹴鞠一度因欠薪問題陷散班危機，但中冠（第四級別、屬業餘聯賽）球隊四川華昆的35歲班主何彬出手拯救，並直接借殼踢中甲，當時此舉已令人震驚，而隨後他更將自己的名字報入大軍名單，化名何世華的球員身份出戰中甲。

在一周前對新疆天山雪豹的比賽，球迷已見何世華在比賽的後備名單中，惟最後未有獲派出場，但來到第3輪聯賽，這位再次進入後備名單的球隊老闆，終於迎來他的中甲地標戰，身穿10號的他在90分鐘時後備入替，只是在他上陣的7分鐘補時期間，竟然沒有隊友曾將皮球傳給他，也未有觸碰過皮球，最終0:0完場，而球隊至今3輪比賽後，也只累積今場靠守和所拿的1分，前兩仗皆北。

報道指出，何世華已不是第一次落場比賽，當年在四川華昆任班主，也早在中冠賽事落場過。另外，他還報稱自己為融入球隊，與球員同枱吃飯及集宿，打成一片。不過，部份網民就不太欣賞何世華利用老闆的權力披甲：「呵呵，中國足球的笑話」、「這是職業足球，是中國足球的二級聯賽，真悲哀」，但也有人支持他：「人家花自己的錢圓夢有何不可，一群人酸到不行，非得噴走一個給中國足球投資的人才高興？」

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