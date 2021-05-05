周四曼聯會在歐盃4強次回合賽事作客挑戰羅馬，不過由於周日在奧脫福發生的示威事件，導致英超雙紅會要延期上演。賽前領隊蘇斯克查出席記者會時，亦有回應到有關「反格拉沙家族」的示威，這名挪威主帥就認為球迷有權表達自己意見，惟需要以文明方式進行，另外又提及到自己有收到格拉沙家族的道歉。

蘇B在記者會上先提及到自己曾經與格拉沙進行過交談，後者亦為這次歐超聯導致球迷不滿一事道歉：「我一直也有與班主進行交談，他們有向我道歉。其實一直以來我與他們有一個良好的關係，他們會聆聽我的聲音，亦會聆聽球迷的聲音，我敢肯定未來會有一個更好的交流。」只不過Twitter上仍然有不少曼聯球感到不滿，他們表示並不關心格拉沙家族有否向蘇B道歉，而且繼續要求格拉沙家族盡快離開紅魔。

對於近期紅魔迷的示威，蘇B在記者會上也有作回應：「周日對我們而言是困難的一天，我們當然想參加比賽，為球迷去擊敗利物浦。正如我賽前所說，我們需要聆聽球迷的聲音，抗議是每一個人的權利，但必須以一種和平的方式去表達意見，我們需要以球會的身份去進行溝通，球會亦認為參加歐超聯是錯誤。不幸的是，當球迷越過那條界線，令到警察受傷時，就代表大家這一步走得太遠，這將會變成警察的事，而大家亦無法再表達自己的意見。」

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