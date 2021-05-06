國際足協（FIFA）周四宣佈，由於肺炎疫情及部份非洲國家的主場館不符合標準，已決定將今夏6月展開的2022年卡塔爾世界盃非洲區外圍賽，延期至今年9月才進行，這意味不少在歐洲聯賽效力的非洲球星，如效力利物浦的埃及翼鋒穆罕默德沙拿、球會隊友塞內加爾翼鋒沙迪奧文尼、阿仙奴隊長奧巴美揚等人，在今個球季結束後將可以享受暑假。

非洲足協早前宣佈，40支晉身世盃外40強分組賽的非洲國家，一共有10支國家隊的主場館不合符標準，早前曾要求這10個國家升級球場，否則他們將會失去主場之利。不過國際足協周四最終宣佈，因肺炎疫情及部份非洲國家的主場館不合標準，決定將原定6月開打的分組賽延至9月進行，6場分組賽將會在9月、10月及11月3個國際賽檔期進行，10支小組冠軍將會出線，在明年3月爭奪5個世界盃決賽周名額。

由於原定在今夏舉行的非國盃決賽周，亦已遷移至明年1月至2月舉行，這意味非洲國家隊今夏的國際賽檔期將沒有比賽，令不少效力歐洲聯賽的非洲球星，可以在今夏獲得休息。不過下季這些非洲國腳，除了要在9月、10月及11月回非洲出戰世盃外之餘，明年一月在歐洲各大聯賽正值季中時，要離隊去踢非國盃決賽周，對於這些非洲國腳來說，下季賽程頻密可以說是一大考驗。

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