隨着車路士周三淘汰皇家馬德里，今季歐聯的決賽隊伍已塵埃落定，第三度打入歐聯決賽的車仔，5月29日將於土耳其伊斯坦堡與4強淘汰巴黎聖日耳門（PSG）的曼城爭奪冠軍。雖然曼城是首次晉身歐聯決賽的「新丁」，但足智彩將曼城列為1.4倍奪標熱門，2012年冠軍車路士的奪標䏽率為2.7倍。

根據UEFA官網，車路士與曼城的對賽往績以前者佔優。兩隊在歐戰曾兩交鋒，車路士在1970年的歐洲盃賽冠軍盃4強主客兩回合都是1:0擊敗曼城，兩回合以2:0淘汰藍月而打入決賽。

英格蘭本土賽事方面，兩隊交手165次，車路士贏67次而曼城贏出58次，賽和則40次。今季，曼城1月在英超作客以3:1輕取車仔，但英格蘭足總盃4強車仔以1:0淘汰曼城。兩隊的次循環聯賽將於本周六舉行，曼城如擊敗車仔將可以提早封王。

至於本土賽事的決賽，兩隊只曾於2018/19球季的英格蘭聯賽盃決賽對壘，結果在踢足120分鐘後仍然賽和0:0，互射12碼曼城贏4:3而捧盃。

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