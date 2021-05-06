曼聯近年一直尋找中鋒，惟遍尋不獲，不過今季以自由身加盟的卡雲尼近期表現大爆發，令這位原先不被寄予厚望的烏拉圭老將成為了紅魔穩定的入球來源，更令卡雲尼下季繼續留隊的呼聲變得更高。

卡雲尼在上半季的表現一般，不過這位34歲前鋒下半季開始重拾射手本色，尤其只隊中另一前鋒安東尼馬迪爾在3月中開始受傷後，卡雲尼在這段時間的表現更是驚人。自4月初開始，卡雲尼在過去7場賽事已經射入5球和交出2次助攻，其中上星期的歐霸4強首回合他更踢足全場，射入2球和交出3次助攻，幾乎參與了曼聯的全部入球。

卡雲尼與曼聯的合約將於今夏屆滿，早前有傳這位老將來季有意重返南美繼續球員生涯，不過領隊蘇斯克查近日就表示，將會盡力留住這位射手：「曼聯會盡一切努力令卡雲尼留隊，球會內所有人都希望他留低，我相信他與家人商量後，很快會有所決定。」

雖然一直有傳曼聯有意收購熱刺前鋒哈利卡尼，不過曼聯名宿加利尼維利就認為，卡雲尼未來在隊中的角色仍然重要：「作為一免費加盟的球員，卡雲尼做到了一位中鋒所有該做的事。卡尼是一位世界級前鋒，不過我認為卡雲尼未來12個月仍能交出很好的表現，而不必令球會付出巨額轉會費。」

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波