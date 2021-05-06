車路士周三於主場以2:0擊敗皇家馬里德的歐聯4強次回合賽事，表現突出的中場尼高路簡迪再度當選最佳球員。賽後，簡迪駕駛Mini Cooper離開史丹福橋球場時被球迷包圍，熱情的球迷不但夾道歡呼，甚至有人向其座駕噴香檳，興奮之情表露無遺。

30歲的簡迪在車仔作客被皇馬逼和1:1的首回合賽事，已經藉出色發揮而榮膺最佳球員，周三他不但防守穩健，兩個入球更都是由他策動，結果再度當選、包辦了兩回合比賽的最佳球員。

簡迪在對皇馬的歐聯4強次回合踢足90分鐘，上半場28分鐘，他與迪姆華拿互傳配合後，再交予無人看管的夏維斯挑射越過泰拔高圖爾斯中楣彈出，伏兵門前的華拿頭槌補射入網為車路士打開紀錄。車路士85分鐘所入的第二球亦是簡迪功勞，他在前場偷球傳交後備上陣的普列錫，後者右路傳中，由美臣蒙特在門前射入而奠定2:0的勝局，兩回合計車仔贏3:1而晉身決賽。

據統計，踢足全場的簡迪今仗觸球45次，傳球成功率85%，高空爭球成功率更達100%。另外他還製造了3次機會、4次解圍、4次攔截、4次殺入禁區及4次單對單搶贏對手，表現十分全面。

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