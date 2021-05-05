網隊周二NBA常規賽再戰公鹿，兩大球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）和K艾榮（Kyrie Irving）今戰合轟70分，協助大部份時間落後的網隊於第三節反超前，惟末節被公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）領軍拉開比數，網隊最後以118:124敗陣，連續兩場不敵公鹿。

網隊公鹿前天交手，KD和字母哥大打進攻戰，前者轟平今季新高42分，後者更創今季得分新高49分。雙方連續第二場交鋒戰情依然緊湊，KD上半場和艾榮聯手交出31分，但字母哥更開啟了進攻模式，除轟炸網隊禁區，還多次在三分線開火，半場三分5投3中共得21分，網隊半場落後58:66。換邊後，KD一度和艾榮於第三節後段為網隊反超，並將優勢帶落第四節，惟末節他投籃頻頻摸釘，火力全失下被字母哥和米度頓（Khris Middleton）拉開比數，連續兩場對陣公鹿都輸波收場。

KD賽後說：「我很欣賞球隊表現出的侵略性，很努力切入禁區博罰球，但對手真的火熱，我們的籃板不夠，他們亦比我們多出手16次。」今場拿下36分12籃板的字母哥說：「我很高興在球迷前打出好表現，但這不代表甚麼，季後賽時沒人會記得這些比賽。」

網隊和公鹿已率先取得東岸兩個季後賽席位，衞冕的湖人則仍為季後賽資格努力中。但身處西岸第六的他們，餘下兩戰鬥快艇和拓荒者要缺少球星勒邦占士（LeBron James），他因右足踝受傷要休養，湖人指他今次有機會要避戰兩場或者更多，此前他因傷休戰6周後復出只打了2場。

文：華弟