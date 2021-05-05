國際米蘭在剛過去的周日重奪意甲，中鋒盧卡古事過三天後就在IG Story上載一張相，內裏是他和另外3位同樣之前效力曼聯的國際米蘭隊友阿歷斯山齊士、艾舒利楊格及達美安在更衣室內合照慶祝，似乎想明剃多年來都與聯賽錦標的舊主眼眉。

上述四人都在蘇斯克查掌軍後被曼聯踢走，而這班被遺棄的紅魔「舊生會」成員，卻一同在意甲完成聯賽封王之夢。盧卡古與達美安都是職業生涯首次享有聯賽錦標，而山神和A楊也事隔8年後再嘗這滋味，當中只有A楊當年是隨曼聯稱霸英超，而紅魔也自這一次後，就再沒有於英超捧盃，包括今季也九成要見證曼城4年內3次登上寶座。

盧卡古在IG Story上載後，A楊也在IG分享了這張照片，後引來前者與山神留言，而且盧卡古留下幾個眼睛注視的emoji，反被網民問他是否很憎恨曼聯，也有人揶揄他去了一個較弱的聯賽，當然較在英超易奪冠。

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