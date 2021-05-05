周四歐霸盃上演四強次回合賽事，首回合已大幅領先的曼聯作客再鬥羅馬。自1月在聯賽爆冷不敵錫菲聯後，紅魔在英超及歐霸兩條戰線就未再嘗敗績，雖然首回合已手執四球領先優勢，惟紅魔實力在歐霸可謂超班，反觀羅馬近況低迷，且周二宣佈教練方辛加季後離隊，改由前魔君摩連奴接手，影響士氣下反底機會渺茫，紅魔讓半/一取上盤。

文：王杰

紅魔領隊蘇斯克查自2019年上任後，紅魔的表現比過去幾年明顯有改善，可惜上季在3項盃賽皆4強止步，今季捲土重來，在歐霸一路淘汰皇家蘇斯達、AC米蘭及CF格蘭納達，來到4強首回合又以6:2大勝羅馬，已半隻腳踏入決賽，現為紅魔今季唯一奪標希望，即使首回合已大勝，今戰也絕不放軟手腳。

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格連活特「弗」到漏

由於周日有曼聯球迷闖入奧脫福球場，最終令對利物浦的英超雙紅會被迫擇日重賽，紅魔眾將獲得更多休息時間。近期腳風甚順的卡雲尼以及有輕傷在身的拉舒福特，預計會先列後備，改由快馬格連活特及老將桑馬達擔正，前者在首回合亦有進賬，而且近7仗共入5球，數糊能力不比卡雲尼差。

紅魔傷兵問題不算嚴重，只有菲爾鍾斯及安東尼馬迪爾二人為長期十字軍，至於丹尼爾占士有傷在身。基於首回合已經大幅領先，今季坐板凳多的防中尼曼查馬迪料取代麥湯米尼擔正，與費特洛迪古斯搭檔，後防就由隊長哈利馬古尼及艾歷拜利扼守中路，阿歷士迪尼斯及迪基亞亦料獲正選。

羅馬防守甩漏多

羅馬目前排意甲第七位，惟最近各項賽事6場輸足4場。首回合作客曼聯，雖然半場一度領先2:1，不過下半場表現大走樣，最終連失5球輸2:6，回到聯賽又輸，作客吞實力一般的森多利亞兩蛋，球會亦隨即宣佈方辛加完成今季後就會離開，還立即宣佈下季將由摩佬接掌，無疑打擊士氣（見另文）。羅馬近幾仗防線決堤，近5仗共失15球，而且今仗前中後三線皆有球員缺陣，如維列度、史賓亞蘇拿、柏度洛迪古斯及包盧比斯等。

即使射手迪斯高與羅倫素柏歷堅尼在歐霸有入球及助攻，惟缺少多位主將的羅馬，今季一直無法改善遇強即屈的問題，即使此役坐鎮主場仍難被看好，捧作客的紅魔可以再下一城闖入決賽。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。