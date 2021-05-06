周四晚於旺角大球場上演的港超聯賽事，天水圍飛馬上半場被羅拔奧度攻入一球，半場落後0:1的情況下，下半場由達施華、黎格爾及山度士各建一功，以3:1反勝愉園，全取3分後續排聯賽榜第三位，愉園則續排榜尾。

作客的飛馬今仗甫開賽就瘋狂搶攻，孫銘謙、達施華等各有起腳機會，但都未有建樹。攻勢不多的愉園反而先開紀錄，24分鐘由伍家揚右路傳中，羅拔奧度門前頂入，愉園半場領先1:0。

飛馬在易邊後不久就追成平手，達施華在左路K角位盪遠柱射入，在48分鐘為飛馬追成1:1平手。59分鐘，飛馬角球機會，達施華接應短角球後傳中，山度士二傳入中路，黎格爾頂入，飛馬以2:1反先。其後愉園有幾次入球機會，但被表現出色的梁興傑化解，飛馬再有山度士於80分鐘勁射破網，最終以3:1反勝愉園，續排聯賽第三位。

飛馬主教練郭嘉諾賽後主動講起黎格爾，表示這位24歲防守中場有能力晉身大港腳：「他在周日的隊內分組賽頂入一球漂亮頭槌，平日死球攻勢時會安排他留在較後位置，今仗特意安排他入禁區，取得成果。」今仗飛馬以黎格爾與羅曉聰踢中場，之前也試過用羅振庭等球員，郭嘉諾指，在中場沒有外援的情況下，希望本地球員可放膽用球，而這些華將亦需要入球去提升信心。

第三季征戰港超聯的黎格爾攻入首個聯賽入球，他賽後指期待這個入球已久，亦很需要一個入球去證明自己今季的進步，他又表示希望日後繼續做好防守的本份之餘，可加強進攻能力。

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