阿仙奴在上周的歐霸盃四強首回合先落後，作客不敵由前主帥艾馬利執教的維拉利爾1:2，但尼高拉斯比比的救駕球，令他們今周四次回合返主場仍「有數講」。阿仙奴焗攻求收復失地，但維拉利爾的反擊也不容忽視，一對箭頭腳風順，預計今戰雙方會繼續多入球，[2.5球]捧「大」。（球賽編號：星期四6；now643、有線656及無綫myTV Super303台明日3:00am直播）

首回合，兵工廠開賽半小時已先失兩球，換邊後更有丹尼施巴路斯被逐要10人應戰，幸好在以寡敵眾下竟博到12碼，由比比扳成1:2，隨後雖然對方也有伊天卡普爾領紅牌，人數上變為10打10，但考慮到作客緣故，也不敢攻得太上冒風險，寧願以一球落後返主場打次回合。

拿卡錫迪繼續養傷缺陣，但兵工廠剛有克服瘧疾的奧巴美揚在周日對紐卡素的英超重拾入球信心，射入一球，有助兵工廠在今場爭取反底。預計奧巴美揚擔正，配合比比、布卡約沙卡及伊美路維等攻堅，相信能為黃潛帶來威脅。不過，兵工廠後防難令人信賴，尤其對方2名前鋒柏高艾卡沙及謝拉特摩蘭奴在這項盃賽各入6球，狀態不俗，而中場柏利祖也傳送了得，加上槍手門將賓特尼奴近期信心略有不足，相信有機會被黃潛「偷雞」得手。

傷停方面，兩隊各有施巴路斯與卡普爾停賽缺陣，而黃潛這邊廂再有右閘祖安科夫因傷要避戰，有利兵工廠專攻左路。兵工廠兩年前殺入歐霸盃決賽，四強面對來自西甲的華倫西亞也兩回合開「大」，今次也信得過。

文：盧卡東尼