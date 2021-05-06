周三歐聯，車路士於歐聯4強次回合以2:0擊敗皇家馬德里，事隔9年後再次晉身歐聯決賽，賽後球員亦難掩興奮，在更衣室狂歡慶祝。

今仗歐聯賽事依然是閉門作賽，球員們無法在球場內一起分享晉身決賽的喜悅，但他們亦在更衣室慶祝一番。門將艾度亞文迪拿起手機自拍，並帶動一眾球員狂跳尖叫慶祝。除了球員外，連球員的工作人員亦非常興奮，球隊的球衣管理人更即場跳舞，在地下扮演「蠕蟲」，連美臣蒙特亦在旁手舞足蹈。

不少球員如芝維爾和阿列沙巴拿加等都有在社交媒體上載球隊更衣室的合照，魯迪格則說：「我們做到了，晉身決賽。」美臣蒙特：「伊斯坦堡，我們來了！」等。

在場外，賽前有不少車路士球迷都球場旁支持球隊，亦就歐洲聯進行對皇家馬德里主席佩雷斯的抗議行動。不過，賽後車路士晉身決賽後，場外的球迷亦進行自己的慶祝，不停吹口哨和飲啤酒歡呼。其後當球員離開時，他們在馬路上亦對今仗的最佳球員尼高路簡迪歡呼，令當時的交通一度擠塞。

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