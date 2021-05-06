沙地阿拉伯最近有意自組一項「高球超級巡迴賽」，據報整個計劃耗資約10億美元，每位參賽球手更可獲得3,000萬美元獎金。不過前世界第一球手麥艾萊就公開表明反對，更批評有關賽事與足球的歐超聯一樣，只是一個以破壞球壇生態來瓜分利益的計劃。

據英國傳媒報道，沙地計劃舉辦一個獨立於PGA巡迴賽以外的賽事，並且邀請多位現時世排名前列球手參加，不過前世界第一的北愛爾蘭球手麥艾萊接受傳媒訪問時就表明反對：「我個人極力反對這項計劃，亦看不到任何原因有人願意參加，它跟足球的歐超聯一樣，只是一個一心想賺盡所有錢的比賽。」

麥艾萊又表示，高球超級巡迴賽並非近期的計劃：「他們在2014年首次聯絡我談及這個比賽，不過至今他們沒有半點進展，他們沒有任何贊助、電視轉播合約、球員和供應商，我看不到他們如何可以辦成這個賽事。」

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