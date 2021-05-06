美國時間5月1號喺拉斯維加斯上演嘅一場UFC輕重量級比賽，由捷克拳手Jiri Prochazka鬥美國拳手Dominick Reyes。現年28歲嘅Jiri成場都壓住對方嚟打，喺第二回合原先已經打到對手全程捱打，Jiri淨返31秒突然一下旋轉式批踭，結果就用呢招好罕有招數KO對手，將自己嘅勝杖改寫為28場。唔少報道都話佢呢下有機會成為年度最佳K.O.，唔知其他對手睇見Dominick畀佢打成咁，又會唔會怕咗呢位捷克選手呢？

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