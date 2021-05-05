葡超周四上演「國家打吡」，由第三位的賓菲加（圖）迎戰次席兼衞冕的波圖。是役兩隊都希望搶分向榜首士砵亭施壓，同時亦要力爭下屆直接參加歐聯席位，戰意毋庸置疑；由於兩隊今季經常開[2球]，今役亦宜取[2球]。（明日1:30am開賽）

未計周三戰果，士砵亭目前以30戰得76分居首，波圖以70分排次席，而賓菲加則以66分排第3，今役無論波圖抑或賓菲加都不希望失分，以免被士砵亭拋離。另外，由於葡超頭兩名能直接參加下屆歐聯，而第三位則要踢外圍賽，因此，波圖與賓菲加亦要力爭第二位，今役可謂關係重大。

兩隊近況亦好，賓菲加近9場聯賽8勝1負，而波圖則8勝1和；人腳方面，賓菲加續缺中場泰拉拔、森馬列斯與安列艾美斯，而波圖則除了缺後備門將麥比耶外，基本上可以「夫添」，不過，賓菲加今役有主場之利，而且前鋒施費洛域把握力強，今季聯賽已有18球進賬，故今役絕對勢均力敵。

翻查往績，兩隊亦互有勝負，不過近季則以波圖較為佔優，近6次交手共獲4勝1和1負；然而兩軍最強的數據卻是今季經常開[2球]，賓菲加今季共有17次開[2球]，而波圖亦有15次。另外，賓菲加近8場主場比賽有5場開[2球]，加上他們近5次與波圖交手亦有3場開[2球]，今役宜取[2球]。

文：數人