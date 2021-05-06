阿仙奴周四在歐霸盃四強次回合雖然佔盡上風，但前鋒奧巴美揚上、下半場各有一次攻門中柱，最終只於主場以0:0賽和維拉利爾，兩回合計輸1:2出局。成功晉級決賽的黃色潛艇，則會與同日作客負羅馬2:3，但總成績贏8:5的曼聯爭標。

首回合作客輸1:2的阿仙奴，今仗一開賽已全力搶攻，但埋門把握力欠佳，多次攻門均未能命中。27分鐘，奧巴美揚的射門中柱彈出，槍手錯失黃金機會。戰至80分鐘，奧巴美揚的頭槌攻門又告中柱，阿仙奴最終以0:0賽和維拉利爾，總成績輸1:2出局。

同日，曼聯作客以2:3不敵羅馬，兩回合計贏8:5晉級。首回合作客輸2:6的羅馬，今仗一開賽已積極搶攻，希望盡快收復失地，但羅倫素柏歷堅尼與米希達利恩的多次攻門，均被表現神勇的曼聯門將迪基亞化險為夷。戰至39分鐘，曼聯更憑着卡雲尼接應費特洛迪古斯的直傳，單刀推至禁區頂起腳射成1:0。

下半場初段，曼聯隊長哈利馬古利在禁區內後腳攔截對方的傳中球時，皮球彈高擊中其手臂，但球證認為他並非蓄意犯手球，故未有判罰12碼。57分鐘，迪斯高在前頭槌建功，為羅馬成1:1平手。三分鐘後，費特在後場未能解圍，並遭羅倫素柏歷堅尼截去皮球，白賴仁基斯坦迪乘亂射入，羅馬反超前2:1。

氣勢旺盛的羅馬繼續狂攻，但迪基亞再作出次「神救」。68分鐘，般奴費南迪斯在路右路傳中，突破越位的卡雲尼在無人看管的情況下頂入，為曼聯追和2:2。83分鐘，羅馬小將沙路斯基的射門，省中阿歷士迪尼斯改變方向入網，為主隊奠定3:2勝局，但曼聯仍以總比數8:5勝出，繼17年後再次打入歐霸盃決賽。

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波