香港划艇隊今日在東京灣台場參加東奧亞大區划艇資格賽決賽，昨日直入六艇決賽的男子輕量級雙人艇代表趙顯臻及王瑋駿，只能以6分45秒79位列第五，加上越級挑戰公開組單人艇的洪詠甄第七名、男子組的陳至鋒第八名，雖未能以頭三名直入東奧，但仍有機會以後補名額獲東奧入場券。

香港今次派出三男三女參加四項比賽，結果男子雙人艇入到A組決賽（頭六名），另外三條艇只入到B組決賽，包括多項室內划艇（滑軌）紀錄保持者的陳至鋒，他今晨在男子公開組單人艇準決賽只位列小組第四名，跌入B組決賽，最後以7分30秒49位列總排名第八，女子公開組單人艇的洪詠甄同樣在準決賽得第四，只入到B組決賽，她以8分17秒10取得B組第一，總排名第七。女子雙人艇的梁穎桉及黃湘儀在B組決賽同樣列總排名第八。

由於賽制所限，在四大洲資格賽的艇隻，每國最多可獲兩個賽項資格，好似今次參賽的東道主日本隊，他們獲得四個賽項冠軍，但只可以選擇其中兩個項目入東奧，被動的香港隊要等多兩星期，才知道所有名額的分配詳情。

港隊總教練白勵坦言，對未能在今日取得肯定的資格是有點失望，但對各港將，尤其在過去一年半缺乏比賽的情況下，都有不俗的表現。

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