哈利馬古尼
曼聯周四在歐霸盃四強次回合，作客以2:3不敵羅馬，但兩回合計仍然贏8:5，晉級決賽，隊長哈利馬古尼賽後盛讚今仗梅開二度的前鋒卡雲尼。
「能夠殺入決賽，是一項偉大的成就。未能贏得這場比賽，難免令人失望，可幸我們在首回合已努力打好基礎。」哈利馬古尼說。「我們在初段顯得有點緊張不安，兩隊就像打籃球一樣互有攻守、快上快落。我們在下半場給他們太多機會了。」
「我們已打入決賽，現在要做的就是贏得冠軍。卡雲尼取得了兩個精采的入球，他的無球走位與跑動都相當出色。第二球是典型的卡雲尼式入球，他在整個職業生涯都是這樣入球的。」這位英格蘭中堅續道。
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