周六西甲將上演關乎今屆冠軍誰屬的前列大戰，榜首馬德里體育會作客出戰僅以3分落後的巴塞隆拿。馬體會前鋒老將蘇亞雷斯今季由巴塞加盟表現出色，首循環聯賽因傷未能倒戈相向，到今仗終於有機會與舊主交手。有望回歸魯營球場倒戈，據西班牙傳媒《RAC》報道，巴塞隆拿球會方面打算在賽前舉行小型紀念儀式，以向曾效力巴塞多年的阿蘇致謝。阿蘇在上半季表現爭氣，入球不斷一度在射手榜領先；然而路遙知馬力，昔日隊友美斯在下半季入球率更佳，目前已在積手榜領放，有望將奪得神射手的紀錄刷新。

該致謝儀式的計劃能否實行，首先要得到西甲賽會的批准。蘇亞雷斯於14年由利物浦轉投巴塞，馬上便與美斯以及當時仍在陣中的尼馬，組成歐洲數一數二最強鋒線組合，並一起贏過西甲及歐聯錦標。場外阿蘇與美斯亦份屬好友，季前巴塞棄用後者，據悉亦引起美斯的高度不滿。曾在16年贏得西甲金靴獎的蘇亞雷斯，加盟馬體會後如魚得水，上半季保持極高入球率，在一月中起曾連續4場西甲上陣建功共入7球。然而阿蘇近期入球走勢回落，自3月份起至今6場聯賽僅入3球，當中自4月起便一直啞火。

美斯的走勢則是越戰越勇，上輪西甲再次救駕，梅開二度助巴塞以3:2作客險勝華倫西亞，3月起至今上陣9場西甲入9球，目前已累積28個聯賽入球，領先次席賓施馬達7球，再成為神射手機會高唱入雲；一旦美斯又奪金靴獎，累積8次以及連續5年成為射手王皆屬西甲新紀錄。

西甲射手榜

#1 美斯（巴塞隆拿）

32場入28球

#2 賓施馬（皇家馬德里）

30場入21球

#3 謝拉特摩蘭奴（維拉利爾）

29場入20球

#4 蘇亞雷斯（馬德里體育會）

28場入19球

#5 安尼斯利（西維爾）

34場入17球

截至08/05

只列前五

美斯阿蘇3月起入球走勢

美斯：上陣9場入9球

蘇亞雷斯：上陣6場入3球

截至08/05

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