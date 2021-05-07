正渴望爭取更多東奧積分的香港羽毛球男單代表李卓耀再遇打擊，原定本月25-30日在馬來西亞吉隆坡舉行的大馬羽毛球公開賽，今日決定因疫情延期，賽會表示未知延至何時，但肯定來不及作為東奧排名賽比賽，換句話說，李卓耀現只剩下下月初的新加坡公開賽爭分。

李卓耀原本有三個比賽可以爭取東奧積分，包括本月中的印度公開賽、月底的大馬及六月初的新加坡，可惜頭兩個比賽都因當地疫情嚴峻而決定延期，大馬近日每天超過3,000確診個案，今日世界羽聯及大馬羽總決定延期作賽，新的賽期未有定案，而東奧計分賽將於下月中截止。

由於只有東奧排名頭16位的男單可以派出兩人出戰東京奧運，香港一哥伍家朗穩站第8位，肯定出線，但李卓耀暫列第18位，尚欠兩位才入到頭16, 極需要比賽提升排名，可惜疫情沒完沒了，事實上，新加坡站是否能如期舉行還是未知數。

除伍家朗外，混雙鄧俊文/謝影雪位列第9，同樣入奧十拿九穩，女單一姐張雁宜現位列第34位，可以「外卡」參加東奧。

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