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港超聯｜東方辛祖初為人父 囡囡中文名叫辛穎

1小時前
東方前鋒辛祖初為人父，女兒名為辛穎。東方龍獅Facebook圖片

港超聯球會東方龍獅周三在球會官方社交平台透露，前鋒辛祖剛為人父的好消息，而這位港足代表並已為女兒起了中文名，名為辛穎，認真有意思。

本地球圈近期不少好消息，繼冠忠南區巴西前鋒史提芬彭利拿喜獲千金後，已成港人的東方前鋒辛祖周三透過球會社交平台透露太太已誕下約3.05公斤的女兒，母女平安，女兒英文名為Maya。

現年34歲的辛祖於08年來港落班，而其太太Maiana多年一直陪伴在旁，協助辛祖處理其合約等問題，以讓這名射手可專注於足球上，而Maiana早前懷孕，東方周三透過社交平台公佈辛祖初為人父的消息。

辛祖透露陪伴太太產女，感覺特別，他說：「起初我留在走廊上，然後去陪我太太產女，那是很獨特的感覺，她來到這個世界，可以使每個人快樂。」已是港人的辛祖，女兒英文名為Maya，中文名為姓辛，名穎，希望女兒天資聰穎。

辛祖上場聯賽補時階段建功，助球隊絕殺冠忠南區，目前在聯賽射手榜以9球排第3位，且看這位季內表現的射手周日對愉園能否再取得「士哥」。

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港超聯東方龍獅辛祖辛穎
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