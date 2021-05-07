維拉利爾過往四次打入歐洲賽四強，均告出局收場，今屆在「歐霸專家」艾馬利率領下終於取得突破，首度殺入決賽。儘管黃色潛艇牌面實力不及決賽對手曼聯，但這位西班牙籍主帥已向紅魔下戰書，表明要全力爭冠。

「我真的感到十分自豪，因為阿仙奴是一支非常優秀的隊伍，而我們亦深明這場比賽有多重要。我認為我們是實至名歸的。」今季接手執教維拉利爾前，曾短暫教過阿仙奴，並領軍成為18/19歐霸盃亞軍的艾馬利說。「我們今仗踢得很好，防守非常出色。在控球的時候，我們能夠控制戰局，亦有進攻埋門的機會。不過，對方的確擁有更多更具威脅力的攻門。」

「我們會先好好享受一下今場勝利，之後就要準備對曼聯之戰。我們值得打入決賽，並會踢出最佳表現，踢紅魔爭奪錦標。」艾馬利續道。

艾馬利曾在2013至16年，帶領西維爾造出歐霸3連冠佳績，隨後在18/19球季執教阿仙奴時，亦帶隊闖入決賽，可惜當時不敵車路士屈居亞軍。

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