本身已有勒邦占士（LeBron James）因傷缺陣的湖人，周四在另一位明星前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），於首節末段傷出的情況下，作客以94:118不敵快艇。

AD早前因為右腳小腿及阿基里斯腱受傷，休戰了九個星期，今仗只是他復出後的第八場比賽，但戰至第一節尚餘2分50秒時，這位28歲前鋒便因為背部肌肉抽搐退下火線。湖人隊醫初步檢查AD的傷勢後，隨即宣佈他今仗不會再出場。安東尼戴維斯在正選上陣的９分鐘內，9投2中取得4分，另有1個籃板球。

湖人今仗只得兩名球員得分上雙，包括取得25分的古斯馬（Kyle Kuzma）與得14分的夏利爾（Montrezl Harrell），整體投射命中率亦只得38.4%（87投33中），遠遜快艇的53.9%（76投41中）。

保羅佐治（Paul George）取得快艇全隊最高的24分，尼納特（Kawhi Leonard）則有15分、8個籃板球及交出6次助攻。

湖人落敗後，與同得37勝29負的拓荒者，分列西岸第六及第七位。雙方下場將會正面交鋒，戰假如AD未能上陣，勢必拖低湖人勝算。

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