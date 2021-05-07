已掛靴的西班牙射手費蘭度托利斯變身肌肉男，早前已在社交網絡上載自己變大隻的相片，而最近又有他戴上拳套練拳的近照，難道他想進軍拳壇？

費托這次去了西班牙歌手Omar Montes開設的拳館，對方也是拳擊愛好者，兩人在擂台上切磋拳術，而且其中一張練習相，見到費托戴上黃色拳套，而他的身形仍然好像之前一樣，肩膊位置非常寬橫。

不過，費托已不是第一次上這個拳館操拳，據報之前也與另一位真正的拳手馬維拿阿朗素上去交流過，看來他主要是希望靠操拳，來令自己的身體及身形更健碩。

費托今年越操越大隻，2月時幫東南亞線上博彩網站AW8做代言大使拍宣傳片，一件藍色上衣完全掩蓋不住他的臂肌，及後他又分享自己做gym的成果，穿上一件背心，更將他的肌肉表露無遺。

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